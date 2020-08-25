【限聚令放寬】表演場地重開無期通知又太遲　劇團總監：「點解戲院可以開劇院唔得？」

▲ 跳樂劇團 11月份的演出為新學年小學生和初中學生觀賞演出

政府今日（ 8 月 25 日）宣布本周五（28 日）起重開戲院、美容院，以及部分涉及較少身體接觸的戶外運動場所。有藝術表演的劇團對只重開戲院而非劇場表演場地不滿，亦對政府遲遲未通知開放時間感無所適從。

跳樂劇團（JamIsland Theatre）製作總監陳翔表示，已跟康樂及文化事務署多次商討，表明關閉劇院令場地變「一遍死城」。許多劇團依賴票房收入營運，現階段政府不開放戲院外的表演場地，劇團所有演出要暫停。

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陳翔又稱，即使重開預計政府不會全面開放劇院座位售票，或加上 5 成或 8 成座位限制，對部分演出有機會達 7 成或「全院滿座」的表演無疑是浪費；加上過往政府遲遲未通知開放時間表，若臨近演出前 1 個月才獲通知，對話劇類藝術表演肯定不夠時間準備及宣傳，預早編配和安排工作也會白白浪費。

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