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【限聚令放寬】面部療程顧客戴口罩做不到　美容院：收入來源大減重開作用有限

業界頭條 17:21 2020/08/25

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客戶期待真正復業通知令從業員左右為難

政府今日（8 月 25 日）宣布限聚令 8 月 28 日放寬晚市堂食令至晚上 9 時，戲院、美容院及部分較小身體接觸的活動運動場所；容許市民在戶外運動場所和郊野公園免戴口罩。有美容服務中心指，政府復業安排如「狼來了」，顧客對復業通知也無所適從，從業員和店方更左右為難；倒不如多等 10 天疫情全面受控甚至單日零確診，才讓美容院全面復業，而不是只開一半「不上不下」。

Beatitudes Medical Beauty 營運及市場總監黃永祥（Dickie）表示，未知復業安排會否規定客戶必定戴口罩，如是，只能作淋巴和脫毛療程等身體護理服務，而打斑等面部療程才是美容院主要收入來源。他認為，政府應該相信美容院防疫措施的能力，或是等待 10 天過後全面美容院復業而不是只開一半。

【相關文章】【限聚令放寬】食肆堂食延長至晚上9時　食店：同枱人數未放寬開通宵都無用

每當政府宣布復業安排，美容院進行全面消毒和聯絡通知客戶復工安排消息等程序。 "> 每當政府宣布復業安排，美容院進行全面消毒和聯絡通知客戶復工安排消息等程序。

【相關文章】【限聚令放寬】堂食時間放寬至晚上9時　戲院・美容院・戶外運動場本周五重開

黃永祥指，今年 5 月政府宣布復業生意額升近 7 成，惟第三波新冠肺炎疫情爆發至今，銅鑼灣與尖沙咀的美容中心停業接近兩個月，此舉對公司造成三方面打擊。

第一，政府延長「停業令」美容業不知如何部署。每當復業為美容師「輔導」、進行全面消毒和聯絡通知客戶復工安排消息等程序，奈何復工安排遙遙無期，美容院還需重複以上工序，從業員心灰意冷。

第二，美容院的運作滯後。政府復業安排如「狼來了」，客戶質疑，從業員左右為難。

第三，考慮避免員工人才流失。美容院經營面對租金壓力、員工薪金，如 Beatitudes 停業期間一直支付前線美容師底薪，否則員工會選擇到診所和醫生註冊的醫療中心（不被列入停業處所範圍）工作。

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撰文 : 鍾采餘

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