政府今日（8 月 25 日）公布放寬部分防疫措施，包括延長食肆堂食至晚上 9 時，以及重開戲院、美容院，以及部分涉及較少身體接觸的戶外運動場所。食物及衞生局局長陳肇始表示，除非新冠肺炎疫情突然逆轉，否則措施會在今個星期五開始。有食肆負責人表示，同枱人數未有放寬，延長堂食時間也沒有用。

同枱人數未放寬 對生意幫助不大

主打創意點心的 B.Du食肆堂食延長至晚上9時 食店：同枱人數未放寬開通宵都無用ck & Buffy 茶樓執行董事廖俊杰表示，政府放寬食肆堂食時間有望刺激人流，但措施仍規定食肆最多只可以 2 人同枱，對生意未有太大幫助。他坦言，同枱人數（2 人）一日未放寬，延長食肆堂食時間不會起作用。現時店舖主力外賣，並會提供 8 至 9 折優惠。

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戲院美容院有望重開 須遵守防疫措施

除了食肆有望於周五延長晚市堂食時間，停業多時的美容院和戲院亦有望重開。食物及衞生局局長陳肇始指，重開細節稍後公布，但強調並非無條件重開，相關場所仍需要遵守早前的防疫措施，包括戲院內不能飲食、美容院顧客及員工要盡量戴口罩等。

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Photo：B.Duck & Buffy 茶樓 Facebook