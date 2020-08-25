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3E 99%!日本 IRIS healthcare 口罩 藥房售$100/50個

行內熱話 15:05 2020/08/25

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仁康中西藥房表示，正發售日本 IRIS healthcare 口罩。 

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

 今次店方發售的日本 IRIS healthcare 口罩，為 50 個一盒包裝，口罩提供 3E 99% 防護，並設有 V 型貼面設計。

IRIS 口罩規格 
-尺寸約 17.5 x 9cm
-使用 99% 過濾材質
-BFE、PFE、VFE ≥ 99%
-中國製造

 【附結果全表】K Kwong 再測試 25 款口罩 香港口罩表現佳! 有一大陸口罩過濾率僅 35.7

日本 IRIS healthcare 口罩

地址:坑口培成路15號連理街1樓  電話:2141 0168

【其他內容】  【附購買連結】唔駛四圍搵! 屈臣氏 WatsMask LEVEL 2/3 口罩 Hutchgo 網店現貨發售!

【其他內容】 【限時特價】港廠Mask X中童 99 Lv2 獨立包裝口罩 現貨半價售 $54

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

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撰文 : 張文啟

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