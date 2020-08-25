九巴新推 Junior 版 Level 1 中童口罩! 成人/中童口罩同售 $20/10

九巴口罩除推出成人口罩外，又推出 Junior 版中童口罩。



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Junior 版中童口罩跟成人口罩一樣，是由香港的ISO 14644-1 ISO class 8 無塵車間製造，並已取得美國材料與試驗協會第一級標準（ASTM Level 1）認證，PFE/BFE 達 95%。口罩銷售點和優惠內容可按此瀏覽。

▲ 九巴推出 Junior 版 Level 1 中童口罩(右)

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九巴口罩規格詳情

成人版：17.5 cm x 9.5 cm

Junior版：14.5 cm x 9.5 cm

獲取ASTM第1級認證

 細菌及微粒子過濾率高於95%

 3層物料有效阻隔飛沫及細菌

 不含人造玻璃纖維及合成乳膠

 於ISO 14644-1 class 8本地無塵車間生產

 售價：每盒50個售$100；每包10個售$20

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▲ 九巴推出 Junior 版 Level 1 中童口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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