【限聚令放寬】堂食時間放寬至晚上9時　戲院・美容院・戶外運動場本周五重開

香港新冠肺炎疫情近日放緩，實施逾個多月的「兩人限聚令」及晚上 6 時禁堂食等措施終放寬。

食物及衞生局局長陳肇始今日（25 日）宣布，會將一系列社區距離措施延長多 2 日至本星期四，但政府計劃逐步放寬有關措施。例如在本星期五（8 月 28 日）開始，延長食肆堂食至晚上 9 時，但仍維持最多兩人一枱；戲院、美容院及部分涉及較少身體接觸的戶外運動場所可以重開；以及容許在郊野公園範圍內不用配戴口罩。

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▲ 戲院雖可重開，但仍要分開坐、院內不准飲食

香港昨日（24日）新增 9 宗確診個案，當中7宗為本地感染病例，為 7 月 5 日以來首次回落至單位數字；預計今日（25日）新增約 20 宗確診個案。

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