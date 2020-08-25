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【口罩貿易】各國倡企業廠房撤華　惟防疫裝備仍要依賴中國

商管策略 12:58 2020/08/25

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不少外國企業在中國設廠，但隨著新冠肺炎爆發造成全球供應鏈停滯，有國家早前倡議企業的生產線撤出中國，減少對中國的依賴。但另一邊廂，各國對中國的個人防護設備（PPE）依賴程度大幅提升，當中由中國供應的 4 種主要 PPE 比重由 1 月的 59% 大升至現時的 83%。

中國製口罩保護衣需求大

據聯合國最新貿易統計顯示，醫用口罩的全球貿易額由今年 1 月的 9 億美元，飆升至 5 月的 92 億美元。以 5 月數字來看，中國佔日本醫用口罩進口的 96％，在 4 個月內增長 16 個百分點。至於中國佔美國醫用口罩入口的 92％，歐盟則佔 93％。此外，中國出口到海外的保護衣數字亦增長，當中輸往美國和歐盟的防護衣由 1 月時的 40% 升至 5 月的 80% 。

【相關文章】全球供應鏈改變？2019年中國出口比重跌　電子業成重災區

【相關文章】各國加速推動供應鏈撤離中國？鴻海：「世界工廠」已由東南亞國家取代

各國仍需依賴中國入口 PPE

全球對中國的 PPE 需求依賴大增，各國降低 PPE 出口兼增加從中國入口 PPE。據悉，美國自 4 月起已限制出口 PPE，卻同時取消中國 PPE 的關稅。美國現時擴大國內生產，但要快速降低對中國 PPE 的依賴並不容易。 5 月份的美國入口總額顯示，中國主要出口的 PPE 從 1 月的 59%，大增至現時的 83%。

【相關文章】日本助企業回流脫離中國　日企：完全依賴本土並不可行

【相關文章】一文看清口罩售價：即日最新口罩良心價＋市價＋黑店價 買家避免買少價貴貨【不斷更新】

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撰文 : 廖淑瑩

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