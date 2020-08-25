【附購買連結】港牌Gimans 推靚色女士新尺寸Level 3口罩 更貼面舒適! 即日發售

港牌Gimans Care 表示，針對女士設計的新尺寸 16cm 口罩，即日接受首輪預訂。

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新口罩尺寸為 16cm x 9.5cm，較一般的成人 17.5cm 尺寸，女士配戴會更貼面舒適。今次發售有 4 種顏色，分別為 : 飄雪白、晴空紫藍、淡紫丁香和玫瑰粉紅。

▲ Gimans 口罩

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口罩售價

-飄雪白 50片/盒 $138

-晴空紫藍 50片/盒 $158

-淡紫丁香 50片/盒 $158

-玫瑰粉紅 50片/盒 $158

▲ Gimans 口罩

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Gimans 口罩規格:

BFE PFE VFE >99%

ASTM F2100 LEVEL 3 (Nelson Labs)

EN 14683 type IIr + 歐盟CE

ISO 13485 醫療儀器品質管理系統證書

ISO 10993 生物相容性測試

日式立體型，超柔軟彈性耳帶，長時間佩戴舒適

工廠位於中國無錫超過10年出口日本經驗

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-首輪數量有限，預計9月20號出貨

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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