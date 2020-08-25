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【附購買連結】港牌Gimans 推靚色女士新尺寸Level 3口罩 更貼面舒適! 即日發售

行內熱話 04:31 2020/08/25

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港牌Gimans Care 表示，針對女士設計的新尺寸 16cm 口罩，即日接受首輪預訂。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

新口罩尺寸為 16cm x 9.5cm，較一般的成人 17.5cm 尺寸，女士配戴會更貼面舒適。今次發售有 4 種顏色，分別為 : 飄雪白、晴空紫藍、淡紫丁香和玫瑰粉紅。    

Gimans 口罩

 【附結果全表】K Kwong 再測試 25 款口罩 香港口罩表現佳! 有一大陸口罩過濾率僅 35.7

 口罩售價

-飄雪白 50片/盒 $138
-晴空紫藍 50片/盒 $158
-淡紫丁香 50片/盒 $158
-玫瑰粉紅 50片/盒 $158

Gimans 口罩

【其他內容】  【附購買連結】唔駛四圍搵! 屈臣氏 WatsMask LEVEL 2/3 口罩 Hutchgo 網店現貨發售!

Gimans 口罩規格:
BFE PFE VFE >99%
ASTM F2100 LEVEL 3 (Nelson Labs)
EN 14683 type IIr + 歐盟CE
ISO 13485 醫療儀器品質管理系統證書
ISO 10993 生物相容性測試
日式立體型，超柔軟彈性耳帶，長時間佩戴舒適
工廠位於中國無錫超過10年出口日本經驗

口罩購買連結<<<

-首輪數量有限，預計9月20號出貨

【其他內容】 約 4 折發售! Protector 口罩都要劈價!? 超市勁減至$50/30個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

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撰文 : 張文啟

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