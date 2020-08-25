【附購買連結】台製中衛三款絕版雪花口罩 售$138盒/30個再送Cif消毒濕紙巾

近來香港市面漸見中衛口罩發售，但特別款的選擇不多。網店 Love Omega 正發售三款中衛絕版雪花口罩。

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店方發售的為星空雪花、月河雪花和銀色雪花成人口罩，正適合秋冬氣氛配戴。店方更表示，此批次分別於 2018 與 2019 年生產，月河雪花和銀色雪花已停產，所以已成絕版。

發售中衛口罩款式

A. 星空雪花 （30個裝)

B. 月河雪花（30個裝)

C. 銀色雪花（30個裝)

售價:$135 (送Cif消毒濕紙巾1包（30片）)

發售日期:為預訂貨，9月中至9月底到貨

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▲ 台製中衛三款絕版雪花口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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