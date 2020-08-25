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【附結果全表】K Kwong 再測試 25 款口罩 香港口罩表現佳! 有一大陸口罩過濾率僅 35.7

行內熱話 03:18 2020/08/25

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昨日香港口罩及防疫用品協會再次進行口罩大測試，口罩博士 K Kwong 亦作測試主持人作評核。

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香港口罩及防疫用品協會做口罩測試的目的，是讓公眾更了解市售口罩的實際表現，方便市民作選購參考。新一次測試仍是使用 TSI 8130A 測試儀器進行，當晚直播的影片可按此瀏覽。受測的 25 款口罩，有不少是廠商提供，有部分是樣版和購自零售市場。當中 11 款為香港製造口罩，其餘來自台灣、中國等等。

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K Kwong 主持評核港產口罩質素

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口罩質素測試結果

從測試結果可見，大部分口罩的透氣度(R)和過濾表現(E)都有不錯表示，當中過濾表現最好的是 Sunlight Lv2 口罩，達 99.3，但其透氣度稍低。所以在透氣度和過濾表現取得較好平衡的是本一口罩。近來大熱的 Tempo 口罩雖然透氣度高，但過濾表現為 91.1，結果未算最理想。

當中過濾表現最差的樣本，是來自國內的 General Care，過濾表現只有 35.7，使用後或有風險。

大家要注意今次測試的口罩本身提供的防護級數和用料是不同，售價亦有別，所以質素有差異不為奇。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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