避美國制裁禁令! 微信海外企業版突改名成「WeCom」！

美國近月接連封殺中國科網企業，連騰訊旗下即時通訊軟件微信（WeChat）海外版亦即將面臨美國禁令。日前，騰訊突然將 WeChat 企業微信海外版從「WeChat Work」改名成「WeCom」，被認為跟制裁禁令有關。

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據中國媒體報導，騰訊企業微信海外版突然將「WeChat Work」改名成「WeCom」。但官方並沒有對此作出特別公告，引來不少猜測。目前蘋果 App Store 以及 Google Play 已作出調整。有報道指，根據美國專利及商標局的記錄，騰訊在上月 19 日已註冊 WeCom 商標

美國商務部早前宣布，由 9 月 20 日起，更禁止在美國提供 TikTok 及微信的下載及更新，以及支付交易。

最新更有報道指，有騰訊兩位消息人士指，WeCom 不在美國對微信交易禁令的範圍內。

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