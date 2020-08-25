為避美國制裁禁令!? 微信海外企業版突改名成「WeCom」！

美國近月接連封殺中國科網企業，連騰訊旗下即時通訊軟件微信（WeChat）海外版亦即將面臨美國禁令。日前，騰訊突然將 WeChat 企業微信海外版從「WeChat Work」改名成「WeCom」，被認為跟制裁禁令有關。

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據中國媒體報導，騰訊企業微信海外版突然將「WeChat Work」改名成「WeCom」。但官方並沒有對此作出特別公告，引來不少猜測。目前蘋果 App Store 以及 Google Play 已作出調整。報導指出，這或許跟美國總統特朗普於 8 月 6 月簽署，禁止微信相關交易的行政命令有關。企業微信是跟微信互通的商務軟件，商戶用戶能透過企業微信接觸 12 億微信用戶，若受制裁影響甚大。

同一時間，有報導指一班微信用戶組成團隊，打算提請美國聯邦法官阻止特朗普政府禁用微信，並指控特朗普對微信實施限制違反憲法。

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