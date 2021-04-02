【附購買連結】AQUA MASK Type IIR納米口罩 7 折 仲有包運費優惠

▲ AQUA MASK NANO PLUS

港牌 AQUA MASK 表示，將推復活節快閃優惠，特價發售各款納米成人中童口罩。

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AQUA MASK 一直只採用納米物料推出口罩，採用 PTFE 納米中層，今次廠方更推出減價優惠，優惠期由 4 月 2 日 09:00至 4 月 6 日 18:00 結束。優惠期間全店購物滿四件 7 折，買滿四件免運費。

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AQUA MASK 口罩規格



-SGS 檢測 PFE & BFE >99%

-EN14683 Type IIR

-採用PTFE納米中層

-產地:中國

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出貨時間 5 個工作天

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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