【附購買連結】AQUA MASK Type IIR納米口罩 特價售 $60/50個 兩盒包運費

▲ AQUA MASK NANO PLUS

港牌 AQUA MASK 表示，將特價發售納米成人中童口罩。

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AQUA MASK 一直只採用納米物料推出口罩，採用 PTFE 納米中層，今次廠方更推出減價優惠。

1.3層成人納米口罩$60一盒，2盒免運費

2.5層成人納米口罩$90一盒，2盒免運費

3.5層中童納米口罩$60一盒，2盒免運費

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▲ AQUA MASK NANO PLUS "> ▲ AQUA MASK NANO PLUS

AQUA MASK 口罩規格



-SGS 檢測 PFE & BFE >99%

-EN14683 Type IIR

-採用PTFE納米中層

-175mm x 95mm

-50個一盒

-產地:中國

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出貨時間 5 個工作天

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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