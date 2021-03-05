【附購買連結】AQUA MASK Type IIR納米口罩 特價售 $25盒 仲有包運費優惠

▲ AQUA MASK NANO PLUS

港牌 AQUA MASK 表示，將推 38 婦女節快閃優惠，特價發售納米成人中童口罩。

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AQUA MASK 一直只採用納米物料推出口罩，採用 PTFE 納米中層，今次廠方更推出減價優惠，詳情如下，購買 4 盒更免運費。優惠由 2021 年3 月 8 日 0 時開始，23:59 結束。

1. 3層(獨立包裝)成人納米口罩 售價$25/40個

（3層納米口罩 SGS PFE&BFE 99%）

2. 5層小童納米口罩 $25/30個

（5層納米口罩 EN14683 Type IIR 認證）

【其他內容】 香港製造 SEC Platinum N95 口罩 限時售價售 $50/50個

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AQUA MASK 口罩規格



-SGS 檢測 PFE & BFE >99%

-EN14683 Type IIR

-採用PTFE納米中層

-產地:中國

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出貨時間 5 個工作天

【其他內容】 【大降價】盾牌 :幾經努力終於返回疫前價 Safeguard Lv3 口罩賣 $40/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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