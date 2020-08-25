【附購買連結】AQUA MASK NANO PLUS 5 層納米口罩 特別售 $120/50個

▲ AQUA MASK NANO PLUS

港牌 AQUA MASK 表示，正特價發售最高級的納米成人口罩。

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AQUA MASK 一直只採用納米物料推出口田罩，NANO PLUS 則為最高級型號，採用 3層 PTFE 納米中層，共提供 5 層設計。今次廠方把此納米成人口罩減價，50 個口罩的售價由 $150 減至 $120。

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AQUA MASK 口罩規格



-SGS 檢測 PFE & BFE >99%

-EN14683 Type IIR

-採用PTFE納米中層(3層)

-175mm x 95mm

-50個一盒

-產地:中國

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出貨時間5個工作天,貨品滿 4 件免運費

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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