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【附購買連結】AQUA MASK NANO PLUS 5 層納米口罩 特別售 $120/50個

行內熱話 00:04 2020/08/25

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AQUA MASK NANO PLUS

港牌 AQUA MASK 表示，正特價發售最高級的納米成人口罩。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

AQUA MASK 一直只採用納米物料推出口田罩，NANO PLUS 則為最高級型號，採用 3層 PTFE 納米中層，共提供 5 層設計。今次廠方把此納米成人口罩減價，50 個口罩的售價由 $150 減至 $120。

【其他內容】 BFE/PFE ≥ 99%! 獅子山多色口罩 獨立包裝藥房售 $59/30起

AQUA MASK 口罩規格

-SGS 檢測 PFE & BFE >99%
-EN14683 Type IIR
-採用PTFE納米中層(3層)
-175mm x 95mm
-50個一盒
-產地:中國

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出貨時間5個工作天,貨品滿 4 件免運費

【其他內容】 約 4 折發售! Protector 口罩都要劈價!? 超市勁減至$50/30個

【其他內容】  【附購買連結】唔駛四圍搵! 屈臣氏 WatsMask LEVEL 2/3 口罩 Hutchgo 網店現貨發售!

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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