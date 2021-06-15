【附購買連結】AQUA MASK 納米口罩全面 6 折 仲包運費

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【一盒齊六色】MASKDPT 仲夏四層納米口罩 限量發售
港牌 AQUA MASK 表示，將推父親節優惠快閃優惠，特價發售各款納米成人中童口罩。
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此口罩父親節優惠由今日開始至 6 月 20 月，全店口罩 6 折、四件起免運費。
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AQUA MASK 口罩規格
-SGS 檢測 PFE & BFE >99%
-EN14683 Type IIR
-採用PTFE納米中層
-產地:中國
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出貨時間 5 個工作天
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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
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撰文 : 張文啟