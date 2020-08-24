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【限時特價】港廠Mask X中童 99 Lv2 獨立包裝口罩 現貨半價售 $54

行內熱話 22:06 2020/08/24

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香港口罩廠 Mask X 在旺角開新專門店，遂推出新張口罩優惠。  

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

為慶祝專門店新開張，香港口罩廠 Mask X 特別推出中童 99 口罩半價優惠。此口罩為 Lv2 規格，30片獨立包裝，深淺藍中童尺寸，原價售 $108，開張優惠價 $54。口罩全部現貨，只限專門店發售，售完即止!

【其他內容】 BFE/PFE ≥ 99%! 獅子山多色口罩 獨立包裝藥房售 $59/30起

Mask X口罩

地址：旺角奶路臣街15B號地下
(旺角地鐵站E2出口，直行1分鐘，Swatch旁邊)
星期一至日 (11AM - 9:30PM)

【其他內容】 約 4 折發售! Protector 口罩都要劈價!? 超市勁減至$50/30個

【其他內容】  【附購買連結】唔駛四圍搵! 屈臣氏 WatsMask LEVEL 2/3 口罩 Hutchgo 網店現貨發售!

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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