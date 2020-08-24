【限時特價】港廠Mask X中童 99 Lv2 獨立包裝口罩 現貨半價售 $54

香港口罩廠 Mask X 在旺角開新專門店，遂推出新張口罩優惠。

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為慶祝專門店新開張，香港口罩廠 Mask X 特別推出中童 99 口罩半價優惠。此口罩為 Lv2 規格，30片獨立包裝，深淺藍中童尺寸，原價售 $108，開張優惠價 $54。口罩全部現貨，只限專門店發售，售完即止!

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▲ Mask X口罩

地址：旺角奶路臣街15B號地下

(旺角地鐵站E2出口，直行1分鐘，Swatch旁邊)

星期一至日 (11AM - 9:30PM)

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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