【疫市營商】市差更需要宣傳推廣　90後公關團隊採「設計思維」生意逆市增 6 倍

▲ AcroGrowth 的團隊都是 90 後。

新冠肺炎肆虐，不少公司都需要有效宣傳逆市求生，惟疫情下大部分中小企生意萎縮，花金錢冒額外風險令不少公司卻步，有公關公司採取創新模式，解決客戶心理關口，因而吸引大量客戶，生意逆市增近 6 倍。

AcroGrowth 創辦人李其祐（Ryan）兩年前在香港大學經濟金融學學士畢業，這位「90 後」推掉 6 份聘書，包括來自投資銀行，無視年薪百萬的職位堅持創業，並以獨特的「Design Thinking」（設計思維）式開辦公關公司，為不同企業客戶作宣傳推廣。

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▲ AcroGrowth 創辦人李其祐。

李其祐表示，Design Thinking 是以用家需求出發設計產品、服務或體驗。例如宣傳片或社交網站發帖，會在正式推出前進行大量測試、實驗及市場調查，務求能精準在最短時間吸引最多生意，避免在推出後仍要花費大量時間、金錢費時失事微調，甚至推倒從來。Design Thinking 既可用在市銷營銷，也能用在聘請員工及公司內部培訓，可說是其必殺技。

李其祐對於此模式極具信心，甚至為客戶設有保證回報承諾。他說：「我們的收費正是承諾企業客戶的最低回報，如我們收 5 萬元，便會承諾客戶最少有 5 萬元的生意額回報，過往我們不但全數達標，許多客戶的生意額更以倍數增長。」

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▲ 公司有一條龍式服務，包括顧問、設計、拍片、撰稿到 KOL。

AcroGrowth 為企業創造利潤，並在利潤中得到報酬，站在客戶角度近乎是以零成本推廣。現時 AcroGrowth 的企業客戶包括醫學美容、銀行、石油公司、四大會計師樓等等；公司兩年前只有 4 名員工，至今已擴充規模至 16 人，自去年 4 月社會運動開始，生意額更逆市增長 6 倍。

現時 AcroGrowth 的盈利都用於聘請員工。李其祐表示，公司的「一條龍」服務，包括顧問、設計、拍片、撰稿到 KOL 都需要很多人給意見，而愈多員工，意見便愈精準，更能適切協助客戶，擴充規模配合 Design Thinking 模式可以讓公司步入良性循環。

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▲ Design Thinking 愈多人會愈精準。

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