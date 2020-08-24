新型號將開賣!各款手機最多劈$3,300! Apple iPhone 11等新機大激減

旗艦級智能電話 iPhone 系列等，售價不菲，入手有一定難度。但剛剛中國移動香港就公布將會舉行「仲夏感謝祭」，為多款新機推出激減優惠，部分型號減價更達過千元，絕對是入手良機！

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想入手機艦機，中國移動香港推仲夏感謝祭實在不能錯過。多款新機減低過千，而且只提供淨機選擇，用戶只要即日至 8 月 27 日期間，前往中國移動香港網上商店即可購買。數量有限，售完即止。當中，iPhone 11 Pro 512GB 由 HK$11,599 減至 HK$8,999，減幅高達 HK$2,600。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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