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【附購買連結】唔駛四圍搵! 屈臣氏 WatsMask LEVEL 2/3 口罩 Hutchgo 網店現貨發售!

行內熱話 18:54 2020/08/24

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近日大家都較易在屈臣氏各門市買到屈臣氏口罩，尤其是 Level 3 口罩。但如果大家真係無時間到店購買，現在網購都可以購得屈臣氏口罩。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

Hutchgo 網店現正發售屈臣氏口罩，而且更有 WatsMask LEVEL 2/3 口罩。其售價分別為 $79.9 和 $119.9，一盒 30 個獨立包裝，沒有了易賞錢會員的減 $10 優惠。在此網店，WatsMask 口罩每人每款可買 3 盒。注意此 WatsMask 是採用企業版包裝，用料亦跟零售版無分別。屈臣氏 Level 2/3 口罩的規格資料，可按此瀏覽。

買家在 Hutchgo 網店購買屈臣氏產品滿 $300 可免運費。

WatsMask ASTM LEVEL 2 口罩

【其他內容】【$1個Lv2】香港製造 Asia Mask Level 2 口罩 華潤堂平賣$50/50個起

WatsMask ASTM LEVE L3 口罩

口罩購買連結<<<

【其他內容】 約 4 折發售! Protector 口罩都要劈價!? 超市勁減至$50/30個

【其他內容】 【一盒齊 5 色】港產 FairBuy Mask Level 2 彩虹口罩 成人/中童獨立包裝特價售$79.2/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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