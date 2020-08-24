BFE/PFE ≥ 99%! 獅子山多色口罩 獨立包裝藥房售 $59/30起

荃心日韓藥房表示，正發售獅子山 Lion Rock 多色口罩。

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

今次現貨發售的包括:

獅子山白色版 30 個

白色價$59

獅子山單色版 30 個

彩色價$69

可選擇顏色(橙色/ 粉紅色/ 桃紅色/ 綠色/ 黃色/ 淺紫色/ 深紫色)

▲ 獅子山口罩

【其他內容】【$1個Lv2】香港製造 Asia Mask Level 2 口罩 華潤堂平賣$50/50個起

獅子山口罩規格

尺寸：17.5cm x 9.3cm

通過美國Nelson Labs ASTM F2100-11 Level 1認證

BFE/PFE ≥ 99%

Delta P < 4

獨立包裝

地址:荃灣眾安街47號地舖 營業時間：0930-2200

【其他內容】 約 4 折發售! Protector 口罩都要劈價!? 超市勁減至$50/30個

【其他內容】 【一盒齊 5 色】港產 FairBuy Mask Level 2 彩虹口罩 成人/中童獨立包裝特價售$79.2/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l