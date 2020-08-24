【疫市營商】商場救市搶推限時優惠　代購平台・直播帶貨兼送米芝蓮月餅

新冠肺炎疫情持續蔓延加上特區政府實施「禁晚市堂食令」等措施，今年下半年零售消費仍充滿挑戰，香港大小商場各出其謀。有商場看中直播帶貨商機加推「網上直播代購」和「KOL直播買」一星期兩日限時搶購貨品福袋優惠；又有商場藉中秋佳節加添氣氛，連續 4 星期送出米芝蓮餐廳月餅推銷，鼓勵刺激消費。

不論台灣、內地網紅甚至 CEO 帶貨再不陌生，帶貨熱潮直衝本港。繼大型家庭用品連鎖店請來兩位前主播變身直播帶貨後，鑽石山荷里活廣場也開始跟隨這熱潮與商戶，推出網上直播代購活動。

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▲ 開直播前，主播呼籲觀眾幫忙集合100觀看人數以獲得贈送禮品回饋。

活動直播開始前，主播呼籲觀眾幫忙集合 100 觀看人數以獲得贈送禮品回饋，又說明購物滿港幣 300 元即可享送貨上門服務。直播期間每當介紹優惠商品後，主播示意 Facebook 觀眾截圖商品編號，觀眾只需傳送截圖商品編號到購物專線，客服並跟進購物情況；最後一環才介紹 1 折貨品及推廣下一次直播詳情。

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▲ 網上帶貨通常到最後一環才介紹 1折貨品及推廣下一次直播詳情

荷里活廣場的網上推廣活動除「Pakdon 泊檔生活百貨」及「KOL 直播買」等網上直播，還跟代購網合作。主播在場內多間店舖輪流進行直播，活動直播期間提供貨品連福袋，顧客於指定直播活動中消費滿指定金額，可即時以 1 元搶購指定貨品。即日至 9 月 9 日期間，逢星期一及三，每天 2 場，每場共 45 分鐘。

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尖沙咀麗華廣場（Mira Place）趁中秋節推出時令活動刺激消費。商場找來國金軒及新同樂推廣宣傳自家月餅：「金沙迷你奶皇月餅 」和「雙式月餅禮盒 (低糖白蓮蓉、奶黃)」，借米芝蓮推介餐廳名氣，加上中秋時令宣傳。

名為「愛•賞•月」活動即日至 9 月 20 日期間，其 Mira Place 會員只需消費滿指定金額，即可獲贈上述月餅，以及 Adidas、ZOFF、商務印書館等商戶現金券、免費泊車等優惠。

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