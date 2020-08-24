  • 31°C
香港時間 : 2020824日 (一) 18:29
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

薛永恒 : 政府預計 9 月初會免費派發新一個銅芯口罩 CuMask 對應冬季疫情

業界頭條 17:05 2020/08/24

分享：

今日創新及科技局局長薛永恒出席電台節目中表示，政府將派發新一個銅芯口罩 CuMask。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

政府首次免費向市民派發 CuMask 時是在 5 月時間。薛永恒表示，由於估計冬季疫情反覆，政府預計將於 9 月初，再次派發可重用的銅芯抗疫口罩 CuMask，供市民應付最新疫情。薛永恒表示，第一次派發銅芯抗疫口罩時反應十分理想，共派出逾 500 萬個。薛永恒預計，由於現時市面口罩供應穩定，今次派發 CuMask 的歡迎程度將不及首次派發。

【其他內容】【附購買連結】意大利製造! Burberry 經典格仔口罩 即將發售 部分收益捐疫症基金

銅芯口罩 CuMask

【其他內容】 挑戰 $20 大關! 深水埗三層口罩賤價售$25/50個 平均一個售 $0.5

【其他內容】 【一盒齊 5 色】港產 FairBuy Mask Level 2 彩虹口罩 成人/中童獨立包裝特價售$79.2/50個

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

撰文 : 張文啟

相關文章

【附購買連結】更貼面! 港廠SOSo Mask推新尺寸162mm 成人彩虹Level 2口罩售$90盒
今日
【附購買連結】更貼面! 港廠SOSo Mask推新尺寸162mm 成人彩虹Level 2口罩售$90盒
一合口罩 Facebook 專頁突然消失! 嚇親一眾買家 ?
今日
一合口罩 Facebook 專頁突然消失! 嚇親一眾買家 ?
玫瑰粉色、薄荷藍色和薰衣紫色! 港廠 Pasión 將發售限量版三色口罩套裝
今日
玫瑰粉色、薄荷藍色和薰衣紫色! 港廠 Pasión 將發售限量版三色口罩套裝
健康問題 健康美容 疫情 薛永恒 創新及科技局 口罩

下一篇文章

【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹