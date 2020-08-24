薛永恒 : 政府預計 9 月初會免費派發新一個銅芯口罩 CuMask 對應冬季疫情

今日創新及科技局局長薛永恒出席電台節目中表示，政府將派發新一個銅芯口罩 CuMask。

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政府首次免費向市民派發 CuMask 時是在 5 月時間。薛永恒表示，由於估計冬季疫情反覆，政府預計將於 9 月初，再次派發可重用的銅芯抗疫口罩 CuMask，供市民應付最新疫情。薛永恒表示，第一次派發銅芯抗疫口罩時反應十分理想，共派出逾 500 萬個。薛永恒預計，由於現時市面口罩供應穩定，今次派發 CuMask 的歡迎程度將不及首次派發。

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▲ 銅芯口罩 CuMask

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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