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【疫市營商】百年老店疫情倒下　神戶風月堂8月底停產和菓子

商管策略 16:03 2020/08/24

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在香港設有專櫃的日本菓子老店「神戶風月堂」，最近宣布因應新冠肺炎疫情和市場結構改變，決定在今年 8 月底停止製造和菓子及其銷售業務，未來將會專注生產夾心薄餅「法蘭酥（Gaufre）」等洋菓子產品。

百年老店仍不敵疫情及原材料成本高企

按神戶風月堂官方解釋，由於和菓子銷售量下跌，加上原材料價格一直上升，在新冠肺炎疫情下難以繼續經營，因此無奈決定放棄和菓子方面的業務，專注於夾心薄餅「法蘭酥（Gaufre）」等洋菓子。至於和菓子的最終發售日預計為 8 月 31 日，各店舖存貨各有不同，建議顧客直接向相關店舖查詢。

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神戶風月堂宣布將和菓子的最終販售日預定為8月31日

店舖未來會專注生產夾心薄餅「法蘭酥(Gaufre)」等洋菓子產品

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售賣和菓子聞名 日本分店超過100間

在 1897 年開業的「神戶風月堂」，以神戶異人館卷、栗饅頭及大輪田等和菓子聞名。店舖除了售賣和菓子，亦有售賣夾心餅、蛋糕等洋菓子，目前品牌在日本共有 107 間分店。

大輪田為店舖其中一款和菓子

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Photo：神戸風月堂

撰文 : 廖淑瑩

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