玫瑰粉色、薄荷藍色和薰衣紫色! 港廠 Pasión 將發售限量版三色口罩套裝

香港口罩廠 Pasión 表示，將發售限量版三色成人口罩套裝。

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今次 Pasión 推出的三色口罩套裝，共提供玫瑰粉色、薄荷藍色和薰衣紫色選擇，配合精選禮品。但注意廠方還未公布口罩購買安排細節。

▲ Pasión 三色口罩套裝





1.玫瑰粉色口罩套裝 ＜附送玫瑰花水噴霧＞

Pasión玫瑰花水噴霧採用大馬士革玫瑰花水及精油，質感清新爽潔，香氣舒適柔美



2.薄荷藍色口罩套裝 ＜附送香薰石＞

附送純白雅致嘅香薰石，加入你最鍾意嘅香水或精油，即時散發香氣。



3.薰衣紫色口罩套裝＜附送薰衣草精油走珠筆＞

Pasión精油走珠筆採用法國天然薰衣草精油，將走珠筆輕輕擦在頸項、胸口和手腕上，隨時隨地輕鬆防護，散發芳香好心情。

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銷售細節：

日期：8月27日至30日 玫瑰粉色口罩套裝

9月3日至6日 薄荷藍色口罩套裝

9月10日至13日 薰衣紫色口罩套裝

售價：$118一套，每片口罩獨立包裝

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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