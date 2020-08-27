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【2020中秋節】疫情未完推不推出月餅？新派餅店照出　傳統品牌寧停1年止蝕

業界頭條 09:22 2020/08/27

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新冠肺炎疫情第三波稍見轉緩和，加上臨近中秋，不少廠商推出月餅應節，包括：百年老字號聯乘產品、 90 後老闆娘新式創作、新品牌的幻彩新派月餅等等，但亦有傳統糕點店憂心疫情，評估風險後決定今年停做月餅。

香港電車至今已有 116 年歷史，它們今年將跟烘焙公司「望月」推聯乘產品「流心奶黃月餅－香港電車限量版」，每塊月餅上都有小巧電車，。新產品能夠讓香港電車達到品牌年輕化的效果，產品現時在望月官網、HKTVmall 有售。

【相關文章】百年品牌聯乘推廣　香港電車・本地品牌合作締雙贏

大頭芋推出新產品及月餅烘焙班。

於 2016 年創辦的「大頭芋」，最近推出期間限定的「中秋禮盒」，包括有別於過往四款口味的兩款應節口味「流心芝士」、「金沙奶皇」。大頭芋今年還限定推岀 150 盒奶黃月餅（每盒 6 個），並於近期推出了月餅烘焙班，讓搶不到貨的客人亦能親自製作月餅跟家人分享。

2018 年創辦的 「Sugar brothers hk」今年再次推出色彩夢幻的手工冰皮月餅，這間由姐弟開辦的新品牌今年更重鎚出擊，將產能提升至 2,000 盒，較去年 1,500 盒多了足足 500 盒，信心十足，無懼疫情。

【相關文章】姐弟同心造冰皮月餅  幻彩顏色顛覆傳統概念寓破冰團圓

Sugar brothers hk 推手工冰皮月餅。

然而，有傳統餅店寧願退場。成立 16 年的大記食品，發展部經理李嘉驥說：「糕點利潤一直都比較低，所以會靠中秋節等大時大節賺錢，靠節日利潤支撐全年。我們決定不做傳統月餅，改為以新式糕點吸客；可惜今年美食展延期月餅趕不到推廣，師父又憂心新冠肺炎疫情，變數太多，決定今年暫停 1 年月餅製造。」

大記在去年推出了糕點式月餅，但考慮多項因素，決定暫停一年。

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撰文 : 陳文政

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