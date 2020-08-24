一合口罩 Facebook 專頁突然消失! 嚇親一眾買家 ?

早前惹來遲出貨風波、有不少買家投訢的香港口罩廠一合口罩，今日中午時份其官方 Facebook 專頁突然消失，令不少買家擔心。

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一合口罩的 Facebook 專頁擁有近 10 萬 Fans，現時仍無法登入。記者查看其官方網頁，發現仍正常運作。此外，原來一合口罩早前亦建立了另一個官方 Facebook 專頁「One Mask 一合」，則沒有問題能正常運作。

▲ 一合口罩 Facebook 專頁突然消失

▲ 一合口罩網址正常運作

一合口罩亦在此 Facebook 專頁發出公告，原文如下:「我們另一專頁「一合口罩」因技術調整，暫時未能正常顯示。我們正努力搶修中，不便之處敬請見諒。」可見今次一合口罩 Facebook 專頁消失相信是故障引起，是虛驚一場!

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▲ 另一合口罩 Facebook 專頁發表公告

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