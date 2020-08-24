【疫市營商】客運量大減轉型有計　台灣廉航推日本直送水果網購

新冠肺炎疫情期間旅客無法外出旅行，航空公司客運量大減。有航空公司索性將客機變成貨運機，以維持公司收入。有台灣廉航則開設電子商貿平台，售賣公司同邊產品之外，同時售賣日本直送水果，以拓展客源。

廉航x岡山縣轉賣日本水果

台灣虎航早前宣布跟日本岡山縣政府合作，售賣當地新鮮生果，包括白桃及麝香提子。產品除了會在虎航新的網購站「虎禮選」發售，同時會在當地微風超市發售。虎航憑著在日本有 15 個航點的優勢，加上跟當地地方政府關係良好，因而展開合作關係。台虎董事長陳漢銘表示，即使旅客飛不到日本，但公司也可以讓他們吃到由當地直送的水果。

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▲ 日本岡山縣盛產水果

微旅行機票滯銷 寧停飛也不增加飛行成本

除了設立電貿平台，台灣多間航空公司早前推出「微旅行」活動，為旅客「止癮」。虎航更推出七夕情人節的微旅行行程，但銷售情況未如理想，兩個班次共 240 個座位只售出 7 成，考慮到需要滿載才能回本的情況下，公司宣布停飛，但仍向購票者贈送 1 張日本不限航點的來回機票，虎航寧願停飛並向旅客贈送超過 150 張機票，可見飛行成本仍很高。

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Photo：台灣虎航、虎禮選、Ltdccba