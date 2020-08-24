市道疲弱街坊商場吉舖處處見　美容小店戶：頂硬上很幸運未執笠

本港新冠肺炎確診數字雖稍為回落，但在「限聚令」實施下，消費市道依然疲弱。當中民生為主的大埔廣場，雖然不受遊客絕跡影響，在疫情下仍有大量吉舖待租。有商戶指，商場主打街坊客，雖然疫情嚴重打擊生意，但仍要「頂硬上」。

時裝店靠網上生意維持收入

在商場內售賣時裝的呂小姐表示，商場一般比較少「街外人」閒逛，主要是大埔本地居民多，光顧店舖大部分亦是熟客。雖然店舖在新冠肺炎疫情期間的生意有輕微下跌，幸好店舖早已設有網店，因此網上生意可以彌補實體店的損失。呂小姐又指，留意到近期廣場內的「吉舖」較多，且大多是經營美容行業。她坦言，自己的店舖「未執笠」已經很幸運。

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▲ 有商戶指，商場有最近有不少「吉舖」

美容業小店成「箭靶」

商場內亦有不少美容店舖，但在新冠肺炎疫情下被迫停業。修甲店店主李小姐表示，店舖已停業多時，收入大減，且不少客人希望店舖可以盡早復業。李小姐坦言，政府不封關，卻以小店做「箭靶」，又無賠償方案，她只希望政府可以盡早讓相關店舖復業。

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▲ 商場內的美容店已停業多時

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