【附購買連結】更貼面! 港廠SOSo Mask推新尺寸162mm 成人彩虹Level 2口罩售$90盒

現時成人平面口罩的尺寸大多為約 175mm，中童/女士尺寸則為約 145mm。但對不少人而言，為仍有戴成人太大、中童/女士尺寸又太小，不夠貼面或覆蓋不足的情況。因此香港口罩廠 SOSo Mask 就推出新成人尺寸。

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這個新成人尺寸為 162mm，在 175mm 和 145mm 之間，可以滿足部分小面男子或大面女士的需要，戴口罩時會更貼面。廠方暫時提供水蜜桃、粉色、紫色和黃色口罩選擇。注意這批口罩不是現貨，需要 9 月中才到貨。

▲ SOSo Mask

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SOSo Mask 口罩規格

-香港製造

-VFE>99% ，PFE>99% ，BFE>99%

-美國ASTM F2100-11標準防護級別2

-歐盟醫用器材認證 等級1

-可燃性級別 1

-合成血液阻擋能力120 MMHG

-尺寸 162mm

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▲ SOSo Mask

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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