挑戰 $20 大關! 深水埗三層口罩賤價售$25/50個 平均一個售 $0.5

早前記者才報道深水埗電子特賣城把口罩減至 $29 盒的消息，但又網民報料，有深水埗店舖以更平售價發售口罩。

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深水埗電子特賣城發售的口罩品牌為 KangLunduo，由 $100/3 盒，減為單售 $29 盒/50個。但有網民在 FB 群組報料，深水埗有商店以 $100/4 盒發售以安牌 A613 50 個裝口罩，即平均每盒只售 $25，售價直逼 $20 大關!

記者到淘寶網查找以安牌口罩資料，發現此口罩的網上售價約 $10 港元，從店方介紹中可見，指口罩的中層有採用熔噴布。但買家要注意這些口罩是在中國生產，而且並沒有標明最重要的 BFE/PFE 等水平資料，所以防護能力不明。建議買家還是多付一點，購買著名品牌 Level 1/2 口罩，始終對健康更有保障。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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