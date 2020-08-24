【附購買連結】意大利製造! Burberry 經典格仔口罩 即將發售 部分收益捐疫症基金

現時戴口罩已成生活之一，所以不少名牌都推出口罩應市。Burberry 就推出經典格仔口罩。



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Burberry 推出的這款口罩是可重用設計，可機洗。口罩採用 Burberry 經典格仔設計，意大利製造，高貴大方。口罩提供兩個尺寸，並採用 HeiQ Viroblock 物料製造，此物料提供一定的防菌能力。但廠方沒有提供如 BFE/PFE 等過濾標準，廠方亦聲明此口罩不是醫用口罩，似乎要配合外科口罩使用。

▲ Burberry 經典格仔口罩

Burberry 亦會把售賣口罩收益的 20%，捐給旗下 COVID-19 的支援基金，幫助有需要的人士。

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Burberry 口罩規格



-尺寸: S/M: 25 x 15cm/9.8 x 5.9in、M/L: 30 x 17cm/11.8 x 6.7in

-用料: 外層 >100% cotton、中層 >100% polyester、內層 > 100% cotton

-可機洗

-意大利製造

售價:$1,000

▲ Burberry 經典格仔口罩男女合用

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口罩購買連結<< (尚未發售)

▲ Burberry 經典格仔口罩男女合用

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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