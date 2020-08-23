【附減價詳情】港產 Vannex Mask 獨立包裝 Level 3 口罩 淺紫/粉紅色特價售 $83 盒 另有包郵優惠

香港口罩廠 Vannex Mask 終於推出獨立包裝 Level 3 口罩啦!



【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

Vannex Mask 成人裝獨立包裝口罩已正式開賣，廠方提供天藍、粉紅、淡紫三款顏色，現在新包裝的一盒 30 個口罩特價售 $83。

此外，成人裝非獨立包裝 50 個現售 $125 盒﹔中童裝非獨立包裝 30 個售 $75。購物滿 $300 的話，即可包郵，藉順豐和中通任何自取/智能櫃/直送上門派件。

Vannex Mask 口罩規格



ASTM F2100-19 Level 3

EN14683:2019 Type IIR

PFE、BFE、VFE：99% 平均 (3E 99% 三防）

【其他內容】【$1個Lv2】香港製造 Asia Mask Level 2 口罩 華潤堂平賣$50/50個起

▲ Vannex Mask

【其他內容】 約 4 折發售! Protector 口罩都要劈價!? 超市勁減至$50/30個

【其他內容】 【一盒齊 5 色】港產 FairBuy Mask Level 2 彩虹口罩 成人/中童獨立包裝特價售$79.2/50個

口罩購買連結<<

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l