雙妹嚜抗疫福袋 內含雙妹嚜港產/KF94口罩 價值$488現以$198發售

雙妹嚜表示，正在售賣總值 $488 的福袋。



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此福袋包括 29 個口罩 、泡沫搓手液及抗菌濕紙巾。不過福袋數量非常有限，售完即止，只限專門店發售。

▲ 雙妹嚜福袋內容

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雙妹嚜福袋內容

1.KF94 - 8個

2.KF99 - 4個

3.韓國成人外科口罩(活性碳-10個裝) - 1包

4.雙妹嚜成人外科口罩(7個裝) - 1包

5.泡沫搓手液 50ml – 1支

6.抗菌濕紙巾 10張 x 8包 – 1袋

售價:$198

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專門店地址

地址：香港銅鑼灣記利佐治街2-10號銅鑼灣地帶283號舖（銅鑼灣港鐵站E出口）

營業時間：

星期一至日 12:00-20:00

星期六、日及公眾假期 12:00-21:00

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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