雙妹嚜抗疫福袋 內含雙妹嚜港產/KF94口罩 價值$488現以$198發售

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雙妹嚜表示，正在售賣總值 $488 的福袋。
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此福袋包括 29 個口罩 、泡沫搓手液及抗菌濕紙巾。不過福袋數量非常有限，售完即止，只限專門店發售。
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雙妹嚜福袋內容
1.KF94 - 8個
2.KF99 - 4個
3.韓國成人外科口罩(活性碳-10個裝) - 1包
4.雙妹嚜成人外科口罩(7個裝) - 1包
5.泡沫搓手液 50ml – 1支
6.抗菌濕紙巾 10張 x 8包 – 1袋
售價:$198
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專門店地址
地址：香港銅鑼灣記利佐治街2-10號銅鑼灣地帶283號舖（銅鑼灣港鐵站E出口）
營業時間：
星期一至日 12:00-20:00
星期六、日及公眾假期 12:00-21:00
購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
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撰文 : 張文啟