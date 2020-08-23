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雙妹嚜抗疫福袋 內含雙妹嚜港產/KF94口罩 價值$488現以$198發售

行內熱話 19:13 2020/08/23

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 雙妹嚜表示，正在售賣總值 $488 的福袋。

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

此福袋包括 29 個口罩  、泡沫搓手液及抗菌濕紙巾。不過福袋數量非常有限，售完即止，只限專門店發售。

雙妹嚜福袋內容

【其他內容】【$1個Lv2】香港製造 Asia Mask Level 2 口罩 華潤堂平賣$50/50個起

雙妹嚜福袋內容
1.KF94 - 8個
2.KF99 - 4個
3.韓國成人外科口罩(活性碳-10個裝) - 1包
4.雙妹嚜成人外科口罩(7個裝) - 1包
5.泡沫搓手液 50ml – 1支
6.抗菌濕紙巾 10張 x 8包 – 1袋

售價:$198

【其他內容】 約 4 折發售! Protector 口罩都要劈價!? 超市勁減至$50/30個

【其他內容】 【一盒齊 5 色】港產 FairBuy Mask Level 2 彩虹口罩 成人/中童獨立包裝特價售$79.2/50個

專門店地址
地址：香港銅鑼灣記利佐治街2-10號銅鑼灣地帶283號舖（銅鑼灣港鐵站E出口）
營業時間：
星期一至日 12:00-20:00
星期六、日及公眾假期 12:00-21:00

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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