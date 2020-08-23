【附購買連結】港廠澳美 BF Care Level 2 口罩特價售$80/50個 可門市自取

藥妝店 wishh 的網店，正在發售 BF Care 澳美製藥口罩。



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在 wishh 正發售一款香港製造的 BF Care 澳美製藥口罩，店方指它為成人尺寸 (175x95mm)， 其 BFE/PFE>98%，SGS 測試達 Level 2 水平。廠房更是擁有 PIC/GMP 國際認證和美國 FDA 認證。

BF Care 口罩的售價為 $80/50個，買家必需在 Wishh 各分店取貨。

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▲ BF Care 澳美製藥口罩

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▲ 廠方的測試證書

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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