台製港牌 TRI CARE Level 2 口罩 售$128/50 仲送Dettol 消毒藥水

業房明尚表示，正發售台灣製造的港牌 TRI CARE 口罩。



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TRI CARE 口罩全台灣製造，獲 Level 2 認證，一盒有 50 個，成人尺寸。其售價為 $128 盒，現購買還送滴露 Dettol 消毒藥水 250ml。但注意因數量有限，TRI CARE 口罩只在明尚 YOHO 門市提供，其他門市不設售賣，敬請留意。

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▲ TRI CARE 口罩

地址:元朗 Yoho mall 2 A330

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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