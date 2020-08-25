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【附購買連結】韓國健力士 KF94​​​​​​​ 口罩現貨到! 藥房最平售$10.5/個

行內熱話 18:00 2020/08/25

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東興大藥房表示，正發售韓國健力士 KF94 口罩。

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

之前香港百佳有售由紙巾品牌 Tempo 推出的口罩，今次東興大藥房發售的則是由韓國健力士推出的 KF94 口罩。此口罩分 10 個裝和 40 個盒裝發售，前者售 $110，後者售 $420。更新:此口罩已到貨，可在網店和門市購買。

健力士KF94​​​​​​​口罩

【其他內容】【$1個Lv2】香港製造 Asia Mask Level 2 口罩 華潤堂平賣$50/50個起

健力士KF94​​​​​​​口罩

10 個口罩購買連結<< 

原箱口罩購買連結 <<

【其他內容】 約 4 折發售! Protector 口罩都要劈價!? 超市勁減至$50/30個

【其他內容】 【一盒齊 5 色】港產 FairBuy Mask Level 2 彩虹口罩 成人/中童獨立包裝特價售$79.2/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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