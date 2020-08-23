【附減價代碼】 VFE/PFE/BFE≥99%! + 貼面超闊耳帶! 日本製獨立包裝DT Mask 東瀛遊售 $158盒

除縱橫遊外，最近東瀛遊 EGL 亦轉攻網購行業，並發售不少防疫產品。

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今次東瀛遊發售的是日本製造的 DT Mask。特點是採用 SSS 無紡布, 柔軟親膚，而且提供柔軟舒適闊耳帶，貼面舒服。當然在防護力上，它亦提供 3E 99% 水平。

▲ DT Mask

DT Mask 口罩規格

-通過日本Kaken Test Center測試,認證BFE/PFE/VFE均達99%

-內外層選用SSS無紡布, 柔軟親膚, 保護敏感肌膚

-採用柔軟舒適闊耳帶

-3 層口罩

-獨立包裝

-日本製造

-尺寸 17.5X9CM

-30片/盒 (獨立包裝)

-白色口罩



售價: $168 (輸入優惠碼減$10)



優惠碼：DTFB 使用期限：8月25日23:59

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▲ DT Mask採用適闊耳帶設計

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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