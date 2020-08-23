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【附減價代碼】 VFE/PFE/BFE≥99% + 貼面超闊耳帶! 日本製獨立包裝DT Mask 東瀛遊售 $158盒

行內熱話 03:13 2020/08/23

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除縱橫遊外，最近東瀛遊 EGL 亦轉攻網購行業，並發售不少防疫產品。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

今次東瀛遊發售的是日本製造的 DT Mask。特點是採用 SSS 無紡布, 柔軟親膚，而且提供柔軟舒適闊耳帶，貼面舒服。當然在防護力上，它亦提供 3E 99% 水平。

DT Mask

DT Mask 口罩規格

-通過日本Kaken Test Center測試,認證BFE/PFE/VFE均達99%
-內外層選用SSS無紡布, 柔軟親膚, 保護敏感肌膚
-採用柔軟舒適闊耳帶
-3 層口罩
-獨立包裝
-日本製造
-尺寸 17.5X9CM
-30片/盒 (獨立包裝)
-白色口罩

售價: $168 (輸入優惠碼減$10)

優惠碼：DTFB  使用期限：8月25日23:59 

【其他內容】【$1個Lv2】香港製造 Asia Mask Level 2 口罩 華潤堂平賣$50/50個起

DT Mask採用適闊耳帶設計

口罩購買連結<<

【其他內容】 約 4 折發售! Protector 口罩都要劈價!? 超市勁減至$50/30個

【其他內容】 【一盒齊 5 色】港產 FairBuy Mask Level 2 彩虹口罩 成人/中童獨立包裝特價售$79.2/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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