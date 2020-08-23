  • 28°C
香港時間 : 2020823日 (日) 03:47
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

200年香港老牌! 源吉林口罩+盒仔茶抗疫套裝絕配登場 獨立包裝口罩售$59/30個

行內熱話 02:36 2020/08/23

分享：

早前記者也曾報道源吉林推出自家口罩(按此瀏覽報道)，最近廠方又推出抗疫套裝。 

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

今次廠方推出的口罩套裝有 3 款，以抗疫的自家口罩，配合盒仔茶確實的是絕配。售價方面更是我單獨買口罩(口罩規格按此瀏覽)的售價相若，十分抵用! 源吉林抗疫包括:

1.試用套裝 售價: $59
 源吉林口罩1盒(30個) + 源吉林盒仔茶(體驗裝)1盒(3包)

2.基本套裝 售價:$79
 源吉林口罩1盒(30個) + 源吉林盒仔茶(體驗裝)1盒(3包) + 消毒液1支(50ml) + 濕紙巾1包

3.升級套裝 售價:$99
 源吉林口罩1盒(30個) + 源吉林盒仔茶(體驗裝)1盒(3包) + 源吉林盒仔人參浸膏1盒(10包)

【其他內容】【$1個Lv2】香港製造 Asia Mask Level 2 口罩 華潤堂平賣$50/50個起

此外，源吉林一直熱心關注動物權益，特別會將今次發售源吉林口罩套裝嘅部分收益，全力支援貓狗救援及領養！ 

源吉林推口罩+盒仔茶套裝

口罩購買連結<<

【其他內容】 約 4 折發售! Protector 口罩都要劈價!? 超市勁減至$50/30個

【其他內容】 【一盒齊 5 色】港產 FairBuy Mask Level 2 彩虹口罩 成人/中童獨立包裝特價售$79.2/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

撰文 : 張文啟

相關文章

【附23個發售點資料】唔駛排!八達通速買屈臣氏 Level 2/3 口罩! 屈臣氏設口罩自動售賣機
2020/08/21
【附23個發售點資料】唔駛排!八達通速買屈臣氏 Level 2/3 口罩! 屈臣氏設口罩自動售賣機
【附特價連結】VFE/PFE/BFE 99%! 日本 IRIS Ohyama 獨立包裝口罩售$132/40個 自取免運費
2020/08/22
【附特價連結】VFE/PFE/BFE 99%! 日本 IRIS Ohyama 獨立包裝口罩售$132/40個 自取免運費
理的香港製造Level 3口罩有現貨賣! 百貨店售$150/50個
2020/08/22
理的香港製造Level 3口罩有現貨賣! 百貨店售$150/50個
著數優惠 網上購物 網購平台 健康問題 健康美容 疫情 口罩 香港

上一篇文章

【附減價代碼】 VFE/PFE/BFE≥99%! + 貼面超闊耳帶! 日本製獨立包裝DT Mask 東瀛遊售 $158盒

下一篇文章

【附特價詳情】史上最平、超透氣!港廠HK Medical Mask Level 3 成人口罩平均售$84/50個 另有獨立包裝款
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹