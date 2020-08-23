200年香港老牌! 源吉林口罩+盒仔茶抗疫套裝絕配登場 獨立包裝口罩售$59/30個

早前記者也曾報道源吉林推出自家口罩(按此瀏覽報道)，最近廠方又推出抗疫套裝。

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今次廠方推出的口罩套裝有 3 款，以抗疫的自家口罩，配合盒仔茶確實的是絕配。售價方面更是我單獨買口罩(口罩規格按此瀏覽)的售價相若，十分抵用! 源吉林抗疫包括:

1.試用套裝 售價: $59

源吉林口罩1盒(30個) + 源吉林盒仔茶(體驗裝)1盒(3包)

2.基本套裝 售價:$79

源吉林口罩1盒(30個) + 源吉林盒仔茶(體驗裝)1盒(3包) + 消毒液1支(50ml) + 濕紙巾1包

3.升級套裝 售價:$99

源吉林口罩1盒(30個) + 源吉林盒仔茶(體驗裝)1盒(3包) + 源吉林盒仔人參浸膏1盒(10包)

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此外，源吉林一直熱心關注動物權益，特別會將今次發售源吉林口罩套裝嘅部分收益，全力支援貓狗救援及領養！

▲ 源吉林推口罩+盒仔茶套裝

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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