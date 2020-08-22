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香港郵政下周開始恢復大部分服務 附恢復服務項目詳情

行內熱話 23:02 2020/08/22

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香港郵政今日宣布，將於下周開始回復正常服務。

香港郵政表示，下星期一（8月24日）開始，全港郵政局、包括 : 流動郵政局和於黃大仙區內所有的郵政局，將會回復正常營業時間。此外，郵箱收信及郵件派遞，以及特快專遞亦會陸續恢復正常服務。

此外，過去 14 天內曾有確診個案的大廈，香港郵政亦會增加大堂信箱派遞服務到每星期３次。惟上門派遞會繼續暫停，直至有關大廈從過去 14 天內曾有確診個案的大廈名單中剔除。 

香港郵政亦表示，早前曾安排病毒檢測的員工檢測結果均為陰性。

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撰文 : 張文啟

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