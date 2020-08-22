【$1個Lv2】香港製造 Asia Mask Level 2 口罩 華潤堂平賣$50/50個起

近日香港口罩市場價格急跌，得益當然是用家。有網民報料，在華潤堂發現有 Asia Mask Level 2 口罩正在平賣。

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有網民在 FB 群組報料，指在華潤堂發現有香港製造的 Asia Mask Level 2 成人口罩 50 個裝發售，有藍/粉盒選擇。其原價 $188盒，特價 $88 盒，如買家購買 2 盒的話，更只需 $100，換言之每盒只需要 $50。以香港製造 Level 2 口罩而言，確實抵用。

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注意未必每間華潤堂都有此特價優惠，詳情向店方查詢。

▲ Asia Mask 口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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