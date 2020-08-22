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【附購買詳情】一包齊5色!日本J&C COLORMASK 獨立包裝售$29.9/10個

行內熱話 14:10 2020/08/22

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日本城表示，即時發售日本品牌 J&C COLORMASK 口罩10片裝。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

J&C COLORMASK 材質通過 BFE、PFE、VFE > 99% 測試，採用五段式口罩設計，並有 Slim Fit 和中童尺寸，獨立包裝。其特色是一包有齊櫻花粉紅、薰衣草紫、湖水綠、天空藍和淡黃色。中國製造。現於指定分店和網店有售。售價為 $29.9一包/10個，$128/5包。

J&C COLORMASK 口罩10片裝

【一盒齊 5 色】港產 FairBuy Mask Level 2 彩虹口罩 成人/中童獨立包裝特價售$79.2/50個

1.J&C COLORMASK Slim Fit口罩10片裝 [獨立包裝]
[1包5色 每色2片]
約165 x 90mm

2.J&C COLORMASK 中童口罩10片裝 [獨立包裝]
[1包5色 每色2片]
約145 x 90mm

口罩購買網址<<<

指定門店地址 :按此

 【附直購連結】韓國製造 Airish KF94 口罩 網上藥店售 $6 個 門市自取免運費

 【附分店資料】$20 包賣中衛口罩! 屈臣氏公開中衛特別款口罩入手款式、購買分店和其他細節 【一文睇盡】

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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