【附購買詳情】一包齊5色!日本J&C COLORMASK 獨立包裝售$29.9/10個

日本城表示，即時發售日本品牌 J&C COLORMASK 口罩10片裝。

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J&C COLORMASK 材質通過 BFE、PFE、VFE > 99% 測試，採用五段式口罩設計，並有 Slim Fit 和中童尺寸，獨立包裝。其特色是一包有齊櫻花粉紅、薰衣草紫、湖水綠、天空藍和淡黃色。中國製造。現於指定分店和網店有售。售價為 $29.9一包/10個，$128/5包。

▲ J&C COLORMASK 口罩10片裝

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1.J&C COLORMASK Slim Fit口罩10片裝 [獨立包裝]

[1包5色 每色2片]

約165 x 90mm

2.J&C COLORMASK 中童口罩10片裝 [獨立包裝]

[1包5色 每色2片]

約145 x 90mm

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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