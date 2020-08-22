【附特價連結】VFE/PFE/BFE 99%! 日本 IRIS Ohyama 獨立包裝口罩售$132/40個 自取免運費

網店 Buymaskhk 表示，正發售日本 IRIS Ohyama 獨立包裝口罩。

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店方表示，這款日本 IRIS Ohyama 不但獲 JHPIA 日本口罩工會認證，而且更提供雙鼻夾款和經典款，方便用戶配合不同需要使用。現在店方正以特價 $132 發售原價 $218 的口罩。自取免運費。

▲ IRIS Ohyama 獨立包裝口罩雙鼻夾款

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IRIS 口罩規格

-PFE+BFE+VFE 99%

-獨立包裝

-尺寸 16.5x9 cm

-一盒 40 個

售價: $132/40個

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▲ IRIS Ohyama 獨立包裝口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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