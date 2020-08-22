【店鋪防疫注意】韓國毒后到Starbucks播毒勁染56人! 4名店員竟然無事?

韓國新冠肺炎疫情又再反彈，除了來自教會的感染群組，近日當地亦出現了至少涉及 56 人的 Starbucks 群組。但引起熱議的是，當中工作的 4 名店員竟奇蹟地逃過病毒！

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韓媒報導，一名相信是感染源頭的 30 歲女子早前到京畿道坡州市一間 Starbucks 與朋友聚餐。她曾經在 1 樓點餐，並在 2 樓樓梯旁坐下，逗留約2.5 小時。期間，女子有出口罩與朋友聊天，其後才確診。結果，當日店內有多達 27 名食客受感染，大多是 2 樓的食客。誇張的是，一名借廁所並只逗留 10 分鐘的小學生亦因此而染疫。經過 N 代傳播後，現時整個染疫群組累積已有 56 人確診。

值得留意的是，雖然大部分食客都染疫，但店內 4 名店員竟然對新冠肺炎病毒檢測呈陰性。據指，他們曾在店內工作、收拾餐具，亦曾到過 2 樓檢查廁所。但由於他們在工作期間長時間佩戴 KF94 口罩及手套，才因此而「逃過一劫」。因此建議香港的餐廳店主和店員，為人為已都要做好防疫措施。

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