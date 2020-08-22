約 4 折發售! Protector 口罩都要劈價!? 超市勁減至$50/30個

近日可能因疫情緩和，影響口罩銷路，所以不少商店都劈價促銷。有網民報料，在百佳超市發現Protector 口罩減價至$50盒。

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網民在 FB 群組報料，Protector 中童口罩在沙田廣源百佳已大幅減價至 $50 盒，但未知其他分店是否同樣減價。此口罩在超市的標準價為 $119，現特價 $50，即以約 4 折發售。但當然此標準價不是市價，現時市面一般售 $79 至 $98 不等。

此 Protector 中童口罩一盒 50 個，為非獨立包裝，提供 PFE/BFE>98% 防護，中國製造。

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▲ Protector 中童口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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