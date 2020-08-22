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【變非港資公司】新創建 32 億港元出售城巴新巴 Templewater Bravo 組財團接手

行內熱話 02:09 2020/08/22

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鄭家純家族旗下新創建 21 日公布，新巴城巴股權易手，以 32 億元悉售予 Templewater Bravo Holdings Limited、 漢思能源及 Ascendal Group Limited 合組的財團，意味新巴及城巴將不再是港資公司。 

該交易預計最遲今年底前完成，交易完成後，Templewater Bravo 將持有新巴及城巴超過 90.8% 權益，Ascendal Group 及漢思能源則分別持有 0.6%及8.6%。Templewater Bravo 為善水資本旗下的投資公司，而善水資本則是一間私募股權投資公司，由 Investec Bank plc（天達銀行）與張堃合作成立。

財團主要股東善水資本表示，向員工承諾「三保」，即保就業、保薪酬、保福利，員工目前薪酬待遇、僱傭條款，以至福利將會維持，亦會提供必要資源以支持業務發展。Templewater Bravo 同時宣布，新巴及城巴之董事會將有所變動。不過，新創建行政總裁馬紹祥及三位新巴及城巴現有的管理層成員，包括董事總經理鍾澤文、人力資源及財務總監吳智光，和工程總監李廣威，則將留任董事會。

善水資本理合伙人馬良 （Nicolas de Mascarel） 表示，即使本港經營環境困難，但形容新巴及城巴「一直堅定不移地為提供服務」，相信最終可「克服當前困難」。

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撰文 : 何兆洋

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