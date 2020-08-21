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【今秋必買!】3E 99%! 古銅金/松栢綠/琥珀黃 Simply Mask 秋冬系列即將推出

行內熱話 22:43 2020/08/21

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香港口罩廠 Simply Mask 是首批推出顏色口罩的香港廠商，即將進入秋冬，廠方亦推出較沉色的秋冬系列。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

Simply Mask 表示，即將推出秋冬系列成人口罩，提供包括古銅金/松栢綠/琥珀黃三種限定顏色口罩。但有關此色系購買及新登記購買詳情，廠方尚未公布，相信下星期才會公布。

口罩是提供 VFE/PFE/BFE > 99% 三防過濾水平，防護力出色。

Simply Mask 秋冬系列口罩

 【附購買詳情】九巴 KMB 每月捐贈 20 萬個口罩! 另買口罩有85折/多送口罩 網購口罩免費送貨

Simply Mask 琥珀黃口罩

 【附直購連結】韓國製造 Airish KF94 口罩 網上藥店售 $6 個 門市自取免運費

 【附分店資料】$20 包賣中衛口罩! 屈臣氏公開中衛特別款口罩入手款式、購買分店和其他細節 【一文睇盡】

Simply Mask 古銅金口罩

廠方網址<<<

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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